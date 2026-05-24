Il Catanzaro sogna la serie A. La sfida con il Monza si vedrà anche in chiaro

Una sfida che vale tantissimo e che promette emozioni, tensione e spettacolo

Stasera alle ore 20, lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro sarà il centro del calcio italiano. In programma il primo atto della Finale Playoff di Serie BKT 2025/2026 tra Catanzaro e Monza, una sfida che vale tantissimo e che promette emozioni, tensione e spettacolo.

Una partita attesa, capace di portare sul campionato cadetto una visibilità importante, non solo in Italia ma anche all’estero. Il match sarà infatti trasmesso in diretta pay su DAZN, con inviati presenti a bordo campo per raccontare l’avvicinamento alla gara e tutti i momenti più caldi dal Ceravolo.

Copertura anche su Sky Sport, disponibile in streaming su NOW, con la consueta postazione dedicata ad analisi, commenti e interviste.

La finale sarà visibile anche su Prime Video e One Football TV, con distribuzione internazionale in 151 Paesi nel mondo. Un dato che conferma la crescita della Serie BKT e l’interesse sempre più ampio verso il campionato. Per il pubblico italiano ci sarà anche la possibilità di seguire l’evento in chiaro: Catanzaro-Monza sarà trasmessa anche su TV8.