Catanzaro: Noto incontra la squadra. In ritiro fino a lunedi

Massima concentrazione per preparare la sfida con il Bari

“Il presidente Floriano Noto ha incontrato squadra e staff tecnico, oggi al PoliGiovino, per discutere della situazione di difficoltà che si è venuta a determinare con le tre sconfitte consecutive e della necessità di una immediata reazione.

Al termine del confronto si è deciso di portare la squadra in ritiro, a Steccato di Cutro, per trovare la giusta forma e concentrazione in vista della sfida di lunedì sera contro il Bari al “Ceravolo”.

fonte: uscatanzaro1929.com