Catanzaro-Reggina: il dato aggiornato dei biglietti venduti

Gli ultras, per i motivi che più volte abbiamo raccontato, non saranno presenti per l’attesissimo match che si giocherà tra il Catanzaro e la Reggina. Ma al Ceravolo comunque ci sarà una rappresentanza di tifosi amaranto al seguito, seppur con numeri decisamente inferiori rispetto a quelli che potevano realmente essere. L’ultimo dato fornito è quello di ieri sera con 261 tagliandi staccati e quindi la possibilità di arrivare e superare quota 300 è assai probabile. Sempre in attesa di ricevere notizie riguardo l’intenzione di far giocare l’incontro a porte chiuse.

