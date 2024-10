Catanzaro-Reggina: il dato definitivo dei tifosi amaranto presenti al Ceravolo

Catanzaro-Reggina si giocherà regolarmente e con il pubblico, tranne clamorose decisioni dell’ultimo momento così come dichiarato dal Ministro Spadafora. Per i padroni di casa un match atteso da tempo, per gli amaranto una sfida che, come tutte quelle che si stanno giocando da qualche settimana a questa parte, potrebbe rappresentare un altro passo importante verso il raggiungimento dell’obiettivo.

Gli ultras, che hanno deciso per i motivi che più volte abbiamo raccontato, di non essere presenti, hanno incitato e salutato la squadra questo pomeriggio al S. Agata prima della partenza, ma ci saranno comunque 306 tifosi amaranto che invece presenzieranno al Ceravolo per sostenere la compagine di mister Toscano.

