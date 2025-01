Reggio, a Catona la seconda edizione del ‘Presepe Vivente’

La parrocchia San Francesco di Paola in Catona di Reggio Calabria, ha organizzato per la seconda volta consecutiva, in Via valle del Canale (Strada Statale 18, IV tratto, 327), la Rappresentazione del Presepe Vivente.

Negli spazi esterni della medesima parrocchia, grazie all’operosità e alla disponibilità, dei diversi gruppi parrocchiali, che gravitano all’interno della comunità, è stato fortemente voluto questo momento di aggregazione sociale per riscoprire il senso del Natale e trasmettere, anche, attraverso tale manifestazione il vero messaggio cristiano: “Dio, nel suo Figlio Gesù, è venuto ad abitare in mezzo a noi”.

Il presepe vivente

Il presepe vivente si snoda lungo un percorso, in cui sono allestite ben venticinque postazioni che rappresentano scene di vita e mestieri che introducono il visitatore a cogliere e a immaginare in maniera ancora più chiara ed evidente l’ambiente storico e religioso in cui è nato Gesù, il Figlio di Dio. In particolare tra queste scene ritroviamo: l’Annunciazione dell’angelo a Maria, il censimento, il Palazzo di Erode, il Cestaio, il produttore di miele, il fabbro, il calzolaio e altri mestieri, fino a giungere alla Natività, dove il visitatore sarà colto dalla umiltà e semplicità in cui venne ad incarnarsi il Figlio di Dio.

Papa Francesco sul valore e sul significato del presepe, nella lettera, admirabile signum, scrive: Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo.

La manifestazione del presepe vivente si concluderà giorno 06 gennaio 2025 a partire dalle ore 18,00, giorno in cui è previsto l’arrivo dei magi e si concluderà con un suggestivo momento processionale con tutti i personaggi, la sacra famiglia e i visitatori, nel Santuario San Francesco di Paola in Catona di Reggio Calabria, dove sarà celebrato un breve momento di preghiera.