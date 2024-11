Catonateatro, in partenza la 29esima edizione del Festival.

Al termine di un’imponente campagna abbonamenti e dall’alto delle numerose espressioni di approvazione ricevute dal pubblico circa la qualità del cartellone proposto, la 29esima edizione del Festival Catonateatro è oramai prossima alla partenza.”Dopo aver dato spazio a tante scuole di danza della nostra città – afferma Lillo Chilà, presidente della cooperativa Polis-cultura – adesso ci dedichiamo a quella che è l’attività principale della nostra struttura, nonché fiore all’occhiello dell’offerta turistica e culturale della nostra città”.All’insegna della grande qualità degli spettacoli proposti, tratto ormai distintivo del Festival Catonateatro, si va a collocare quest’anno lo spettacolo che inaugura la rassegna. Dopo il successo del “Rugantino”, il mattatore romano Enrico Brignano aprirà le danze il 22 luglio con il suo nuovo one man show dal titolo “Evolushow”. Lo spettacolo debutterà in prima Nazionale proprio a Catonateatro e sarà un viaggio attraverso l’evoluzione umana, giocando con le sue contraddizioni e sorridendo di qualche errore. “Perché il cambiamento è inevitabile, afferma Brignano, bisogna sì guardare al passato, ma è lecito anche farsi qualche domanda sul futuro. Si tratta di un’evoluzione della specie o di una specie di evoluzione?” Il racconto si snoderà all’interno di una scenografia tecnologicamente avanzata, con un disegno luci suggestivo e con la magia di presenze virtuali che interagiranno con Brignano sul palco.Il 29 luglio sarà la volta di Tuccio Musumeci, Miko Magistro e Guia Jelo che divertiranno gli spettatori con “Il contravveleno”. La brillante commedia, scritta da Nino Martoglio nel 1918 con il titolo originale “‘U contra”, è ambientata nella Catania di quegli anni e si basa sulla credenza popolare che un antidoto potesse combattere l’epidemia di colera che, all’indomani del primo dopoguerra, stava mietendo numerose vittime tra la popolazione.La Polis Cultura, l’1 agosto, come fa oramai da diversi anni, riserverà uno spazio di prestigio alle eccellenze del nostro territorio. Giacomo Battaglia e la Concert Band Melicucco si esibiranno ne “I musicanti di Brema”, una delle fiabe più suggestive dei fratelli Grimm. La musica, colonna sonora viva dello spettacolo, insieme al narratore che ne racconta la trama, accompagneranno i protagonisti della storia durante i loro itinerari imprevisti e avventurosi, creando un gioco palpabile di paure, emozioni ed attese, un’atmosfera magica ed unica che sa intimamente legare in sé aspetti narrativi, espressivi e comunicativi.Spazio, il 2 agosto, al grande Vincenzo Salemme che sarà protagonista della commedia “Sogni e bisogni” della quale è anche regista. La storia di fortissimo impatto comico ruota attorno alla vita di un tale Rocco Pellecchia, alle sue paure, la sua famiglia e soprattutto a un grosso problema che, sorprendentemente, in un giorno d’agosto, lo costringerà a rivedere tutto.Si prosegue sulla scia della commedia d’autore, il 4 agosto, con Enrico Guarneri che porterà in scena il capolavoro di Pirandello “L’uomo, la bestia e la virtù”. Il comico siciliano rileggerà in chiave comica una delle opere pirandelliane più rappresentate in Italia e all’estero. Nella commedia, amara ma allo stesso tempo carica di forti spunti comici, l’autore si esprime con il linguaggio del grottesco e fa rivivere tre maschere distinte, puntando l’attenzione sul contrasto tra l’uomo e la bestia che ogni essere umano ha in sé.Il 7 Agosto torna il grande musical a Catonateatro con la compagnia di operette Corrado Abbati che porterà in scena “Cantando sotto la pioggia”. Lo spettacolo al quale faranno da colonna sonora le indimenticabili musiche di Nacio Herb Brown come “You are my lucky star” o “Singin’in the rain” ha tutto ciò che si può desiderare da un leggendario musical che ci riporterà nell’elegante e affascinante Hollywood di quando il cinema passava al sonoro.L’8 agosto l’arena A. Neri si colorerà di rosa con lo spettacolo “Peppa Pig e la caccia al tesoro” dedicato ai più piccoli. Il cartone animato tanto amato dai bambini prende vita e sbarca a teatro con uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Fortemente desiderosa di guardare anche ai giovanissimi, la Polis Cultura si è orientata su uno spettacolo che sta riscuotendo grandi successi in tutta Italia e che è estremamente indicato ai bambini dal momento che possiede un importante valore pedagogico. Il personaggio di Peppa Pig, infatti, si fa portatore di valori che sono fondamentali nella vita dei più piccoli: l’idea di famiglia, di amicizia, l’importanza della scuola.Spazio, il 10 agosto, al genere del varietà con la bravissima Serena Autieri, protagonista assoluta dello spettacolo “La sciantosa”. L’attrice napoletana rileggerà in chiave attuale il cafè chantant di inizio ‘900 proponendo brani conosciuti e coinvolgenti come “‘A tazz’ e cafè” o “Comme facette mammeta” sino a perle nascoste come “Serenata napolitata” o “Chiove”.Il 13 agosto sarà la volta di un artista internazionale, l’illusionista Gaetano Triggiano che dopo essersi esibito in giro per il mondo (dal Canada alla Corea, dalla Cina alla Russia) sbalordirà il pubblico di Catonateatro nel suo “Real Illusion”. Agli spettatori sarà riservato un viaggio tra realtà e immaginazione, in uno spazio senza tempo, in cui saranno trasportati in un mondo in cui ogni limite razionale è superato e dove le leggi della fisica sono sconvolte.Il 19 agosto arriverà un mostro sacro del teatro italiano, il grande Giorgio Albertazzi con “Il mercante di Venezia”. L’attore fiesolano, assieme ad un cast d’eccezione fra cui spicca Franco Castellano, sarà protagonista della tragicommedia di Shakespeare più nota e rappresentata che porta in scena sentimenti positivi come l’amore e l’amicizia e negativi come l’avarizia e la vendetta, il tutto in un mix di emozioni e situazioni che travalicano i confini del tempo fino a coinvolgere gli spettatori.Il gran finale, giorno 21 agosto, è riservato ad un paladino di Catonateatro. Con il suo “Sogno e son desto” farà tappa a Catonateatro l’istrionico Massimo Ranieri. Sull’onda del grande successo televisivo, l’attore e cantante napoletano percorrerà un viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro. Oltre al grande repertorio della musica napoletana, saranno riproposti brani di celebri cantautori italiani come Fabrizio de Andrè, Lucio Battisti, Domenico Modugno, ecc. e stralci del teatro umoristico di Nino Taranto e Giorgio Gaber. website website