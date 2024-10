Caulonia – Amministrazione e AIRC insieme per la ricerca

In occasione della Festa della Mamma, in programma domenica 13 maggio, l’Amministrazione Comunale di Caulonia guidata dal Sindaco Caterina Belcastro, ha organizzato un concerto a scopo benefico in collaborazione con l’AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro), eseguito dall’orchestra giovanile di flauti e cori giovanili ed infantili in Italia Magna Graecia Flute Choir Basic, con la partecipazione straordinaria del coro Pueri Cantores, diretto dal maestro Maria Sgrò.

Il concerto si terrà all’Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino” alle ore 19. Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura e Salute dott. Domenico Campisi, l’introduzione al tema della giornata sarà affidata all’oncologo dott. Giovanni Condemi. L’ingresso è gratuito, ma sarà possibile sostenere la ricerca sul cancro offrendo un contributo volontario all’AIRC.

Fonte: Ufficio Stampa Sindaco