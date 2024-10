Caulonia, furto al cimitero Ursini. Belcastro: “Siamo indignati”

Una brutta sorpresa stamattina per gli operai del Comune di Caulonia

Ignoti nella notte si sono introdotti all’interno del cimitero di Ursini, forzando la porta del magazzino per rubare gli attrezzi e la fornitura di cemento, materiale usato per lavori di manutenzione e miglioramento della struttura in corso di svolgimento. L’episodio è stato prontamente denunciato alle Forze dell’Ordine che hanno subito avviato le indagini.

Un raid notturno stigmatizzato con fermezza dal sindaco di Caulonia Caterina Belcastro.