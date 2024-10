A Caulonia l’incontro “Manteniamoci in salute”

L’Amministrazione Comunale di Caulonia, in collaborazione con il centro sociale anziani cittadino, ha promosso un incontro di taglio scientifico-divulgativo dal tema “Manteniamoci in salute” in programma sabato 26 maggio alle 18 all’auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino”, a cura del centro medico polispecialistico Esculapio.

Dopo i saluti del sindaco Caterina Belcastro, dell’assessore alla tutela della salute Domenico Campisi e del presidente del centro di aggregazione sociale anziani Ernesto D’Aquino, spazio ai contributi della nutrizionista Cristina Deluca, che relazionerà su “Alimentazione e salute”, dello specialista di medicina interna Francesco Niutta e del radiologo Franco Sicari. Chiuderà il dibattito l’intervento di Pasquale Reale su “Tecniche antidolore e non solo: ossigeno-ozono terapia e terapia neurale”.

Fonte: Ufficio Stampa Sindaco