A Caulonia Marina la presentazione del libro di Bombardieri

Oggi alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Caulonia Marina, l’Associazione culturale Gnoseon presenta il libro “Di chiese e di galere. La (Nostra) Terra” di Angelo Bombardieri (Disoblio Edizioni). Interverranno: Alfredo Piscioneri (Presidente Gnoseon), Salvatore Bellantone (Editore), Willyam Bombardieri (Musicista), Angela Cristofaro (Giornalista). Sarà presente l’Autore.

Alternando la prosa alla poesia, in DI CHIESE E DI GALERE. LA (NOSTRA) TERRA Angelo Bombardieri mette a fuoco i pensieri sparsi, il sesso, la malinconia, la solitudine, l’amore, la religione, la politica – ossia le tappe che scandiscono l’evoluzione critica di ogni individuo nel viaggio della vita. Se presa singolarmente, ogni sosta può manifestarsi come una croce o una delizia, può portare cioè alla salvezza oppure alla dannazione; osservandole invece tutte insieme, quelle fermate possono condurre a una lucida consapevolezza di sé e della società che si ha attorno, necessaria per ripartire e conoscere mondi nuovi con “altri” occhi.

ANGELO BOMBARDIERI è nato a Giaveno (TO) il 28 Luglio 1991 e coltiva fin da giovane l’amore per la lettura e la scrittura, che lo ha spinto a scrivere per diletto poesie e brani musicali. Aggiudicatosi nel 2002 il primo premio al concorso letterario “Le tavole di Camelot”, alcuni anni dopo si è trasferito in Calabria, a Titi, una piccola frazione del comune di Placanica. Terminati gli studi, ha deciso di andare a vivere per conto proprio, impiegandosi nel settore della ristorazione, senza mai abbandonare le sue passioni. Ricevuto nel 2015 il primo premio al concorso letterario “Racconti di vita”, attualmente vive e lavora come barista a Caulonia Marina (RC). Di chiese e di galere è la sua prima pubblicazione.