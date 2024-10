Caulonia, Ponte Allaro: apre al traffico il percorso alternativo

Sarà aperto al traffico domani alle ore 13:00 il guado alternativo al Ponte Allaro lungo la statale 106 a Caulonia Marina. Il percorso, lungo poco meno di un chilometro, consentirà di bypassare il cantiere del viadotto in fase di ricostruzione.

Al taglio del nastro saranno presenti:

“Un’opera strategica non solo per Caulonia ma per tutto il comprensorio – ha spiegato il sindaco Belcastro – che attenuerà le difficoltà patite dai cittadini in questi anni, abbattendo i tempi di percorrenza e di transito lungo la statale e riducendo in maniera considerevole i pregiudizi alla viabilità”.