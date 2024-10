Caulonia protagonista su Rai 2 con “Mezzogiorno in famiglia”

Da venerdì 9 novembre a domenica 11 novembre 2018 il Comune di Caulonia sarà protagonista su Rai 2 del programma “Mezzogiorno in famiglia”, la trasmissione condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia per la regia di Michele Guardì. I protagonisti dello show sono i comuni d’Italia in un torneo che consente di vincere, nella finalissima, uno scuolabus da destinare agli alunni delle proprie scuole. L’obiettivo è anche quello di far conoscere al pubblico i paesi con le loro tradizioni, storia e cultura, mostrando in diretta i luoghi e i monumenti più caratteristici. La registrazione dei collegamenti è prevista per mercoledì 7 novembre da piazza Mese. Le delegazioni in studio si misureranno in una serie di prove pratiche e di abilità, utili per conquistare i punti necessari a far vincere la propria squadra. Il team di Caulonia sarà composto in studio da 12 giovani. I Comuni sono scelti (dalla Rai) considerando la storia, le tradizioni e le bellezze che li caratterizzano.

Come da regolamento la squadra sarà decisa dagli autori. Pertanto la produzione ha la necessità di ricevere un filmato con i provini di: 1 caposquadra (età 35 / 45 anni); 10 ragazze (età 18 e i 30 anni); 10 ragazzi (età i 18 e i 30 anni); 3/4 coppie di ballerini – categoria A (balli standard – latino-americani etc.); 3/4 cantanti (uomo – donna).

«Sarà una vetrina straordinaria – afferma il sindaco Caterina Belcastro – per lo sviluppo territoriale e turistico del nostro paese. Invito tutta la cittadinanza alla massima collaborazione e partecipazione per la buona riuscita dell’evento e per sostenere la nostra squadra».

Per tutti coloro che volessero partecipare al programma, è possibile inoltrare la propria candidatura al seguente indirizzo mail: protocollo.caulonia@asmepec.it