Cavese, Campilongo: ‘Non ho paura della Reggina’

Riparte il campionato. Sabato pomeriggio le prime squadre a scendere in campo saranno Cavese e Reggina, con gli amaranto che puntano a riprendere da dove hanno smesso, ma di fronte troveranno un avversario agguerrito e determinato, così come dichiara il tecnico campano Campilongo: “Paradossalmente trovare subito una squadra così forte potrebbe essere anche un vantaggio. Ma dipende soprattutto da noi, dobbiamo essere bravi ad aggredirli. Reggina forte, molto forte, hanno la migliore difesa del campionato, non hanno mai perso.

La loro forza è l’allenatore, il gruppo di calciatori, tutto il complesso. Ho parlato con la mia squadra, massimo rispetto ma io non ho paura della Reggina, ho chiesto ai miei ragazzi di giocarsela con tutti e detto che voglio un girone di ritorno di livello. L’obiettivo è la salvezza, ma dopo averla ottenuta…

Pressarli alti? Sarebbe un suicidio. Loro sono abili a verticalizzare, hanno un gioco strano con De Rose che si abbassa molto e Bianchi che pur essendo un altro mediano si inserisce molto bene, insieme ad un trequartista che non lascia riferimenti”.

