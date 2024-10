Reggina, Taibi: ‘Qualcuno ha chiesto più spazio, proveremo ad accontentarlo’

Dopo i tre colpi in entrata, iniziano le manovre per il mercato in uscita

Sul campo la Reggina, almeno fino al momento, ha dimostrato di essere la più forte. Sul calciomercato è riuscita a fare altrettanto mettendo in evidenza idee molto chiare, obiettivi precisi ed immediatamente raggiunti, alta credibilità. Con una sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio, la società ha di fatto concluso le operazioni in entrata giorno 8, salvo nuove opportunità, mettendo a segno in breve tempo tutte quelle operazioni che insieme al tecnico erano state programmate. Anche questa è dimostrazione di grande forza ed organizzazione, il tutto consentirà di poter da questo momento operare senza affanni anche sui movimenti in uscita. L’ideale sarebbe farli corrispondere alle operazioni in entrata, ma non sarà una cosa semplice. A tale proposito ci sono le dichiarazioni del DS Taibi, rilasciate a Radio Antenna Febea:

“Ho parlato con alcuni calciatori che hanno meno spazio. Qualcuno ha manifestato la richiesta di voler giocare di più ed è giusto guardarci in giro per accontentarli. Noi comunque non abbiamo fretta perchè non vogliamo mandare via nessuno.”