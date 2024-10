Calciomercato: Reggina stratosferica, il Bari prova a rispondere

Tre colpi in pochi giorni e la Reggina dovrebbe aver chiuso la propria campagna acquisti. Contrariamente a quanto accadeva negli anni passati, la forza economica della società, la credibilità acquisita e la posizione in classifica, per stessa ammissione del DS Taibi, portano a rendere la società amaranto assai appetibile. Sarao, Nielsen e Liotti, questi i tre grandi colpi messi a segno e salvo opportunità dell’ultimo momento, si dovrebbe chiudere qui. L’antagonista numero uno, il Bari, prova a tenere il passo ed è parecchio attivo in questa sessione, puntando su giocatori di categoria superiore, per dare maggiore forza ad una squadra oggi in ritardo di dieci punti rispetto alla vetta della classifica.

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, ormai ad un passo gli arrivi di Ninkovic e Laribi. Per quest’ultimo, protagonista di tre promozioni dalla B alla A con le maglie di Sassuolo, Bologna e Verona, si attende a momenti l’ufficialità, per il secondo la trattativa è abbastanza avviata. I pugliesi sono alla ricerca anche di un forte difensore.