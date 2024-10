Reggina, Taibi analizza il mercato in entrata e in uscita dopo l’acquisto di Liotti

Il diesse amaranto, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni di Radio Antenna Febea. Calciomercato in entrata ed in uscita gli argomenti trattati dall’ex portiere.

MERCATO CHIUSO

“Avevamo tre obiettivi -afferma Taibi- e li abbiamo centrati. Abbiamo avuto la fortuna di poterci muovere in anticipo e questo ovviamente ci ha agevolato. Mercato chiuso? Abbiamo come ho detto raggiunto gli obiettivi, adesso darò un’occhiata in giro, ma senza alcuna pretesa. Ho necessità di staccare il telefono, continuo a ripetere la frase “siamo a posto cosi”. Qualora ci fosse un’opportunità sul finale di calciomercato sono sicuro che non ce la faremo scappare, il Presidente Gallo ci darà la possibilità di concludere in bellezza.”

MERCATO IN USCITA

“Ho parlato -continua- con alcuni calciatori che hanno meno spazio. Qualcuno ha manifestato la richiesta di voler giocare di più ed è giusto guardarci in giro per accontentarli. Noi comunque non abbiamo fretta perchè non vogliamo mandare via nessuno.”

PRESO LIOTTI