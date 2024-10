Ex Reggina: Cascione esalta le qualità di Nielsen: ‘Acquisto azzeccato’

Interessante intervento a “Buongiorno Reggina” dell’ex centrocampista amaranto Emmanuel Cascione, in forza negli anni passati anche al Pescara e compagno di squadra del neo arrivato Nielsen: “Sono contento per il ragazzo e per la Reggina. Acquisto azzeccato, è stato preso un giocatore non appariscente ma assai utile, uno di quei calciatori che male che vada porta il sei in pagella sempre. E’ un gran corridore, dotato di buona tecnica individuale e ottimo inserimento. Un centrocampista completo ed intelligente.

Una squadra con dieci punti di vantaggio sulla seconda è sempre pericolosa toccarla. La Reggina sta ragionando anche su eventuali necessità numeriche nel momento in cui ce ne sarà bisogno e Nielsen è uno di quelli che sa stare in gruppo.

A Reggio ho vissuto alti e bassi dal punto di vista calcistico. Il lungo infortunio mi ha fortemente condizionato, ma ritengo che per la serie A non ero ancora pronto”.

