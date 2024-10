Reggina: da sabato un ciclo intenso di gare, fino alla sfida con il Bari

La sosta natalizia è passata e da sabato un concentrato di partite per le squadre di serie C in questo mese di gennaio. In calendario inserita anche la prima giornata di ritorno come recupero di quella domenica in cui non si è scesi in campo per lo sciopero indetto dalla Lega Pro. La Reggina giocherà in anticipo e quindi protagonista nel giorno del suo centoseiesimo compleanno sul difficile terreno di Cava, di seguito il fitto programma di partite e gli orari:

Cavese – Reggina 11 gennaio ore 15

Bisceglie – Reggina 19 gennaio ore 17,30

Reggina – V. Francavilla 22 gennaio ore 20,45 (da confermare)

Reggina – Bari 26 gennaio ore 15

