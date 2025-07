Inizia la costruzione della Casa di Comunità di Sant’Alessio: un progetto da 3,4 milioni di euro

Sarà una struttura sanitaria di prossimità a servizio e per la cura delle persone. Con presenza medica garantita h24, 7 giorni su 7

Alla presenza del Sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte, Dott. Francesco Marra e dei tecnici arch. Luisa Fontana, direttore dei lavori, arch. Sergio Cimbalo, direttore tecnico LFA, Geom. Domenico Graziadei, direttore tecnico di cantiere, Ing. Fabio Iaccino RUP e arch. Giovanni Trapani, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, nella qualità di Stazione Appaltante, ha consegnato i lavori per la costruzione della casa di Comunità di Sant’Alessio in Aspromonte, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che la ditta aggiudicataria dovrà completare entro 420 giorni, ovvero entro il 26 agosto 2026.

Dettagli dell’opera

L’opera, il cui valore è di 3,4 milioni di euro, consiste nel recupero dell’ex scuola elementare risalente al 2020 e costituita da un’unica classe (107 m²), un ampliamento (629 m²) e la risistemazione delle aree esterne. L’ampliamento, che ingloba l’edificio esistente, consiste in due ali – denominate corpo A (ala lunga, livello 1) e B (ala corta, livelli 0 e 1) – che ruotano attorno allo stesso perno rappresentato dalla scala principale.

Funzioni della Casa di Comunità

Il progetto prevede funzioni afferenti alle macroaree:

Specialistica (ambulatori, sala prelievi)

(ambulatori, sala prelievi) Cure primarie (MMG, PLS, IFoC)

(MMG, PLS, IFoC) Assistenza di prossimità (PUA, medico di guardia H12, ADI, sala polivalente)

(PUA, medico di guardia H12, ADI, sala polivalente) Servizi generali e logistici (accoglienza utenti, URP, CUP, distribuzione farmaci, spazi per il personale)

La struttura includerà anche locali dedicati a: PUA, ambulatori e sale di trattamento (visite di base, infermieristiche, specialistiche, prelievi), locali operativi per ADI e UCA, studi medici e ufficio per l’assistente sociale.

Caratteristiche architettoniche

La composizione dei volumi secondo forme arrotondate, le facciate con finestre circolari e il ballatoio esterno – scandito dalle strutture verticali che sorreggono i moduli fotovoltaici e che riportano, in negativo, la scritta Casa di Comunità di Sant’Alessio – sono gli elementi identitari della nuova struttura.

Un modello di sanità territoriale

La Casa di Comunità Spoke di Sant’Alessio sarà una struttura sanitaria di prossimità a servizio e per la cura delle persone, articolazione territoriale delle Case della Comunità hub, che presenta una dotazione di servizi più ridotta. Nella struttura la presenza medica deve essere garantita h 24, 7 giorni su 7, mentre la presenza infermieristica sarà obbligatoria solo per 12 ore, 7 giorni su 7.

La missione della Casa di Comunità

Secondo quanto riportato nel DM 77/2022, la Casa della Comunità (CdC) è “il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria e il modello organizzativo dell’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento.”

La Casa della Comunità è, quindi, una struttura facilmente riconoscibile e raggiungibile dalla popolazione, nella quale i cittadini troveranno non solo l’erogazione di interventi sanitari, ma anche accoglienza, informazioni, orientamento riguardo ai servizi di natura sociale o sociosanitaria.

Un modello di sanità vicino alle persone

La Casa di Comunità rappresenta il luogo in cui il Servizio Sanitario Nazionale si coordina e si integra con il sistema dei servizi sociali degli enti locali del territorio di riferimento. Un modello di sanità vicino alle persone, fondato sul “to cure” (curare) e sul “to care” (prendersi cura).