Reggina: Liotti è amaranto. La notizia arriva dalla tv ufficiale della società

Prima Sarao, poi Nielsen adesso Liotti. La notizia viene confermata dalla televisione ufficiale della Reggina che ha chiamato in diretta l’esterno ormai ex del Pisa e prossimo ad indossare la maglia amaranto. Daniele Liotti è quindi un giocatore della Reggina ed ha dichiarato: “E’ una bella giornata e per un calciatore giocare per una squadra della propria regione è un piacere. Non prometto nulla e spero di dare il meglio…“.

Adesso c’è da aspettarsi qualche movimento in uscita. Taibi ne parlerà con quei calciatori che sicuramente troveranno meno spazio.

