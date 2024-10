Cavese-Reggina, reti bianche all’intervallo: poche emozioni al Simonetta Lamberti

Poche emozioni in quel di Cava de Tirreni, Cavese e Reggina non si fanno male nella prima frazione

La prima frazione di gioco termina sul punteggio di 0-0 dopo un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara. Poche emozioni in quel di Cava de Tirreni nei primi 45′ di gioco, con entrambe le squadre che hanno provato ad offendere le difese con tentativi velleitari.

LE OCCASIONI

Nei i padroni di casa spicca la voglia esplosiva di Miguel Maza, ex Reggina protagonista con un paio di conclusioni dalla distanza, ma anche dell’attaccante Fella, il quale in più di qualche circostanza ha messo paura alla retroguardia amaranto con inserimenti alle spalle dei difensori, bravi però a rimediare subito dopo.

Nella Reggina ci sono da segnalare due occasioni: la prima capitata sui piedi di Zibert, che in allungo non è riuscito ad impattare il pallone messo in mezzo da Tulissi, e la seconda con protagonista Bellomo, abile a saltare quattro avversari in dribbling ma successivamente murato nell’atto di servire in mezzo all’area il compagno Strambelli che arrivava a rimorchio pronto a colpire verso la porta difesa da De Brasi.