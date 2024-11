Cefcom e Color Cioccolato: aperte le iscrizioni al corso di cioccolateria

C’è tempo fino a giovedi per iscriversi al corso base di cioccolateria organizzato a Reggio Calabria da Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) in collaborazione con il laboratorio Color Cioccolato.

Il programma prevede 4 lezioni nelle seguenti date: 13 – 14 – 20 e 21 aprile dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

L’obiettivo del corso è avvicinarsi alle tecniche base della lavorazione del cioccolato sotto la guida della docente Cristina Quattrone, la “signora del cioccolato”, perfetta padrona di casa dell’unica cioccolateria a Reggio Calabria, vero e proprio “regno” della lavorazione artigianale di questa favolosa materia prima.

Il laboratorio “Color Cioccolato” si caratterizza per un’attenzione particolare alle materie prime, attraverso una ricerca sapiente dei migliori prodotti del territorio. Il motore di spinta di un lavoro fatto di professionalità e cura dei dettagli è proprio l’amore per la propria terra ed i suoi sapori, che si trasmette in ogni creazione artigianale, di fattura assolutamente unica e originale. Con questo corso Cefcom continua nella sua volontà di proporre una programmazione diretta a promuovere l’eccellenza e le creatività calabresi, nella convinzione di quanto sia importante recuperare, oggi, l’arte manuale e l’artigianalità.

Il corso è a numero chiuso, pochi i posti rimasti disponibili. A ciascun allievo sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: cefcomcorsi@gmail.com – 329.4435864