Fase 2, da lunedì 18 maggio il ‘ritorno alla normalità’. Via libera a cene con amici?

Ancora non c’è nulla di ufficiale. Ma dalle prime indiscrezioni, a partire da lunedì 18 maggio ci dovrebbe essere un decisivo ritorno alla normalità.

Tra le buone notizie, non servirà più l’autocertificazione per uscire di casa. Addio dunque alla dichiarazione da portare con sé per giustificare i propri spostamenti.

Il premier Conte ha stabilito che dal 18 maggio potranno riaprire negozi, bar, ristoranti e parrucchieri. Ok anche alle cene con gli amici. Probabili anche i soggiorni nelle seconde case, se si trovano nella propria regione.

Di mobilità inter-regionale si riparlerà invece a partire dal 1 giugno, ma solo tra quelle con epidemia sotto controllo in base al monitoraggio del Ministero della Salute.

Intanto sono arrivate le linee guida di Inail e dell’Istituto superiore di sanità, che dettano le regole per far ripartire ristoranti, bar e parrucchieri, oltre che per sdraiarsi in spiaggia, a partire sempre dal 1° giugno.

Per quanto riguarda i ristoranti ognuno dovrà avere attorno a sé 4 metri quadri di spazio oppure si ricorrerà alle barriere divisorie in plexiglass. Il menù si potrà consultare solo tramite una app o dalla lavagna al muro.

Per le spiagge invece le file di ombrelloni dovranno essere distanziate almeno di 5 metri. Quattro metri e mezzo devono invece separare un ombrellone dall’altro.

Si attende adesso solo la conferma dal prossimo Dpcm che dovrebbe contenere questi provvedimenti.