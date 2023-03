Festa della Donna 2023: cena e animazione al Metropolitan

Ancora indecisi su come trascorrere la serata dell'8 marzo? Ecco l'evento organizzato da Villa Lelmar by Metropolitan

Cosa fare per la festa delle donne a Reggio Calabria? Villa Lemar by Metropolitan, come ormai da tradizione, ha organizzato una serata all’insegna del divertimento in occasione dell’8 marzo.

Festa della Donna 2023 al Metropolitan

Dopo il successo degli anni passati, il locale di Pellaro, noto per l’attività di pizzeria, ristorante e sala ricevimenti, torna sulla scena reggina con una serata ad hoc in occasione della Festa della Donna 2023.

Per la serata non solo buon cibo, con un menù all inclusive, ma anche musica e, soprattutto, divertimento!

Il Metropolitan vi attende mercoledì 8 marzo per la cena accompagnata dall’animazione targata Only Events Organization. Menù €20: stuzzicherie; pizza; beverage; dessert; liquor & coffee.

Cosa aspetti? Prenota il tuo tavolo!

Maggiori informazioni

Per info e prenotazioni: 3400816691

Facebook e Instagram