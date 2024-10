Reggio – Via Zaleuco si illumina di speranza, da Zio Fedele la IV ed. di ‘Io sto con l’Hospice’

Una cena solidale in favore della struttura di cure palliative di Reggio Calabria e tante novità per l'aperitivo e gli eventi della domenica

La musica di queste settimane ha fatto rifiorire via Zaleuco dei colori più belli, quelli della speranza che si possa pian piano tornare alla normalità.

Zio Fedele con le sue proposte sempre innovative e variegate ha ricondotto i reggini fuori dalle loro case per vivere quei momenti di convivialità di cui avevamo tanto sentito il bisogno durante il periodo più buio della pandemia.

Divertimento si, ma senza mai dimenticare il cuore pulsante dell’attività: la solidarietà. Per questo motivo, ancora una volta, l’Hospice torna nel bistrot del centro.

Da Zio Fedele la quarta edizione di “Io sto con l’Hospice”

Anche quest’anno il popolo reggino è chiamato a sostenere la Fondazione Via delle Stelle con #iostoconlhospice, che andrà in scena il 7 e l’8 maggio. Il ricavato dell’evento sportivo andrà interamente alla struttura. E il debutto, per la quarta edizione, non poteva che essere dallo Zio. L’appuntamento per la cena solidale per raccolta fondi a sostegno della struttura di cure palliative di Reggio Calabria è previsto per venerdì 18 marzo alle ore 21:30.

“Le nostre iniziative solidali continuano – ha spiegato Paola Zaminga – e questa sarà una settimana particolare perché la nostra cena solidale del venerdì sarà dedicata ad una grande realtà della nostra città, l’Hospice. La mia famiglia è molto legata a questa struttura ed io personalmente ho dei ricordi di persone a me care seguite dalla professionalità e grande umanità del personale che lavora presso la struttura. Questa serata, per me – ha aggiunto – sarà speciale e sarà soprattutto un inno alla vita che dedico al coraggio di mia sorella Grazia, all’energia contagiosa di Francesca e alla forza immensa di Cetty“.

Grazie alla tenacia e disponibilità di Angelita Racco, alla vena artistica di Luisa Malaspina ed all’energia contagiosa dei Briganti Italiani, Zio Fedele promette di creare una sintonia perfetta tra musica, arte e solidarietà. E poi non potranno mancare gli sfizi e i vizi che lo Zio ai fornelli e Paola al banco penseranno ad hoc per voi.

Un aperitivo ancora più gustoso

Dunque, anche per questa settimana, il bistrot di via Zaleuco ricrea quell’atmosfera a cui i reggini si sono abituati durante gli anni e aggiunge un tocco in più all’aperitivo. Per tutto il mese di marzo, infatti, se ordini uno dei classici drink pre-dinner (dalle 18:00 alle 21:00) al tavolo, il food lo offre lo Zio.

Novità anche per la domenica, ogni AperiZio, dalle 19:30 in poi, sarà accompagnato da un live per dare ad amici ed avventori l’opportunità di colorare il loro pomeriggio. Domenica 20 marzo ad allietare il vostro tempo libero sarà il dj set dei Black Panter con i più grandi successi dance e house in chiave acustica. Mariolina, cantante professionista da 20 anni, e Jacopo, cultore della musica da sempre, sono una coppia anche nella vita ed il loro progetto nasce dalla forte passione di entrambi per la musica, dal desiderio di condividerla e dalla voglia di far ballare tutti i cuori ad un ritmo house! Un “matrimonio” da non perdere assolutamente!

“Lo Zio è la scelta giusta per ogni momento della giornata e ricordate che dallo Zio i veri protagonisti sarete sempre voi”.

Maggiori informazioni

Segui le pagine Facebook e Instagram

Per info e prenotazioni chiama al 339 3149207