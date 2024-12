‘Brindiamo insieme al futuro’: il cenone di Capodanno a La Lumiere – Villa Genoese Laboccetta

Un’occasione per brindare al futuro, deliziarsi con un menù raffinato e festeggiare in un’atmosfera magica, resa unica da musica e intrattenimento

In questo magico periodo dell’anno, La Lumière – Villa Genoese Laboccetta e la Famiglia Randazzo desiderano porgere a tutti i più calorosi auguri di Buon Natale. Un momento speciale per celebrare l’amore, la famiglia e la gioia di essere insieme.

“Grazie di cuore a tutti i nostri ospiti e clienti che, con la loro fiducia, hanno reso questo anno straordinario. È grazie a voi che ogni evento diventa un ricordo prezioso.

Con l’arrivo del 2025, siamo entusiasti di invitarvi a vivere insieme a noi una serata indimenticabile: il Cenone di Capodanno a Villa Genoese Laboccetta. Un’occasione per brindare al futuro, deliziarsi con un menù raffinato e festeggiare in un’atmosfera magica, resa unica da musica e intrattenimento.

Siamo pronti ad accogliervi con calore ed eleganza per dare il benvenuto al nuovo anno insieme a voi. Prenotate il vostro posto e preparatevi a iniziare l’anno nuovo nel modo più speciale possibile!”.

Il Cenone di Capodanno

Se stai cercando il modo perfetto per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo con stile, La Lumiere – Villa Genoese Laboccetta è la scelta che fa per te. Una serata esclusiva, pensata per regalarti emozioni indimenticabili in una cornice unica che unisce tradizione e innovazione.

Un menù dedicato ai sapori del territorio

Per la serata di Capodanno, gli ospiti saranno accolti con un’entusiasmante proposta gastronomica che celebra i sapori autentici del territorio, interpretati con creatività e raffinatezza. L’esperienza culinaria inizierà con un elegante entrée di benvenuto con trionfo di crudi, seguito da antipasti che uniscono ingredienti pregiati come tartare di cernia e croccante di caciocavallo Silano con miele di Manuka.

Il viaggio nei sapori continua con primi ricchi di gusto, come il risotto allo champagne con ricci di mare e il raviolo scomposto ai reali del mare, per poi culminare con secondi piatti ricercati come lo scrigno di pesce spada ai funghi porcini d’Aspromonte e i gamberoni alla catalana. Non mancheranno i contorni freschi, i sorbetti dissetanti e, naturalmente, i simbolici cotechino e lenticchie, portafortuna per eccellenza.

Per concludere in dolcezza, sarà servita un’ambrosia di arancia, seguita da dessert e frutta, il tutto accompagnato da un’accurata selezione di bevande, tra cui vino e prosecco.

Musica, Intrattenimento e Magia

La serata sarà arricchita da live music e animazione, per garantire divertimento e atmosfera festosa a tutti gli ospiti, compresi i più piccoli. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere unica l’esperienza di Capodanno, lasciandoti solo il compito di goderti la festa.

Una location da sogno

Villa Genoese Laboccetta, con il suo fascino storico e la sua eleganza senza tempo, offre l’ambiente ideale per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Ogni angolo della villa, illuminato per l’occasione, creerà un’atmosfera incantata, perfetta per brindare al futuro.

Prenota Subito

Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere un Capodanno da sogno. Il costo per la serata è di 110€ a persona, con un menù completo, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età.

Per prenotazioni e maggiori informazioni:

Telefono: +39 346 7225813