Santo Stefano d’Aspromonte, apre il Centro di Facilitazione Digitale

Progetto S.p.i.D. in Calabria: il Centro itinerante per competenze digitali supporta i cittadini nelle aree più isolate

È con grande entusiasmo che annunciamo l’attivazione del Centro di Facilitazione Digitale, un progetto innovativo nato per promuovere l’inclusione digitale e supportare i cittadini nell’accesso alle nuove tecnologie.

Il Centro, realizzato nell’ambito del progetto S.p.i.D. “Sinergie per includere digitalizzando”, è frutto della collaborazione tra Croce Rossa Italiana – Vallata del Gallico, Res Omnia Cooperativa Sociale, la Regione Calabria e l’Ambito Territoriale Sociale di Villa San Giovanni.

Un Centro per tutti: ridurre il divario digitale

Il Centro di Facilitazione Digitale è un luogo pensato per ridurre il divario digitale e rendere la tecnologia accessibile a tutti, con particolare attenzione alle aree interne a rischio spopolamento.

Qui, i cittadini troveranno un supporto dedicato per migliorare le proprie competenze digitali e utilizzare in autonomia servizi online fondamentali, come ad esempio:

Accedere ai portali della Pubblica Amministrazione

Scaricare app

Creare e gestire e-mail

Attivare le credenziali SPID CIE

Fare ricerche in modo sicuro

Creare il CV Europass

Gestire il Fascicolo Sanitario Elettronico

L’obiettivo del progetto è abbattere le barriere digitali, soprattutto nei comuni più piccoli e periferici, garantendo a tutti le stesse opportunità di partecipazione alla vita digitale.

Attività itineranti nelle aree isolate

Le attività del Centro saranno itineranti, portando formazione e supporto direttamente nelle località più isolate, coinvolgendo tutta la comunità. L’area di intervento copre i seguenti comuni:

Calanna

Campo Calabro

Fiumara

Laganadi

San Roberto

Sant’Alessio

Santo Stefano

Dettagli e contatti del Centro

Il Centro di Facilitazione Digitale ha sede in via Domenico Morabito n. 2, Santo Stefano d’Aspromonte.

Orari di apertura:

In sede : dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00.

: dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00. Online: dal lunedì al sabato, previo appuntamento.

Contatti:

Email : atsvilla.centrodigitale@gmail.com

: atsvilla.centrodigitale@gmail.com Telefono: 351 5647502

Un invito a tutti i cittadini

Il Centro è dedicato a tutti i cittadini dai 18 anni in su che desiderano acquisire nuove competenze digitali o ricevere supporto nell’utilizzo della tecnologia. Non importa quale sia il livello di conoscenza: l’obiettivo è accompagnare gli utenti nel mondo digitale e migliorare la loro autonomia.