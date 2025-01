Gambarie riapre le piste, gli sciatori: ‘Passo avanti per il nostro territorio’

Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia della riapertura degli impianti di risalita di Gambarie, prevista per venerdì 24 gennaio. Questo rappresenta un importante passo avanti per il nostro territorio, per il turismo montano e per tutti coloro che, come noi, hanno a cuore la valorizzazione dell’Aspromonte e delle sue potenzialità.

Esprimiamo il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato con impegno e determinazione per risolvere i problemi tecnici e amministrativi che hanno causato il ritardo nella stagione sciistica. In particolare, riconosciamo il ruolo determinante del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, della cooperativa Aspro Service, della Regione Calabria e dell’On. Francesco Cannizzaro per il loro intervento e la loro mediazione.

Un rilancio fondamentale per il territorio

Riteniamo che il ritorno dello sci a Gambarie, seppur tardivo, sia un segnale positivo per l’intera comunità. Tuttavia, come appassionati e fruitori del comprensorio sciistico, auspichiamo che si continui a lavorare per garantire una gestione più stabile, trasparente ed efficiente degli impianti, evitando in futuro ritardi e disagi che penalizzano non solo gli utenti, ma l’intera economia locale.

Siamo lieti di sapere che il collaudo degli impianti sarà ultimato nei prossimi giorni e attendiamo con entusiasmo l’inizio della stagione. La festa sulla neve del 2 febbraio sarà un’occasione speciale per celebrare questa ripartenza e il nostro spirito di resilienza. Invitiamo tutti gli amanti della montagna a unirsi a noi per rendere questo evento memorabile.

Come gruppo Sciatori Gambarie, continueremo a vigilare e a collaborare per promuovere il nostro territorio, mantenendo alta l’attenzione sulle necessità e le aspettative di tutti gli appassionati di sport invernali.

Ci vediamo sulle piste!

Sciatori Gambarie