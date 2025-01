Gambarie, si scia! Coppola e D’agostino: ‘Lavoro straordinario di Cannizzaro’

Da venerdì 24 gennaio gli impianti di risalita di Gambarie torneranno a pieno regime, segnando una svolta fondamentale per il turismo invernale e l’economia dell’Aspromonte.

I Coordinatori di Forza Italia nel Comune di Santo Stefano, Diego Coppola e Rocco D’Agostino, esprimono profonda gratitudine all’onorevole Francesco Cannizzaro, che si è dimostrato ancora una volta un punto di riferimento insostituibile per il nostro territorio.

“L’onorevole Cannizzaro ha svolto un lavoro straordinario – dichiarano Coppola e D’Agostino –. Grazie alla sua capacità di mediazione, alla sua costante attenzione verso le problematiche locali e al supporto della Regione, è stato possibile superare gli ostacoli tecnici e burocratici che avevano fermato gli impianti. La sua dedizione è la prova di un impegno politico concreto e sempre rivolto al bene della comunità.” Il coinvolgimento della Regione Calabria è stato determinante nel garantire il raggiungimento di una soluzione immediata per la riapertura degli impianti. Parallelamente, sono state poste le basi per un percorso a lungo termine, volto a risolvere definitivamente le problematiche di gestione, con l’obiettivo di valorizzare il comprensorio aspromontano come un’eccellenza turistica del Sud Italia. “La seggiovia di Gambarie è molto più di un’infrastruttura – aggiungono Coppola e D’Agostino –. È il simbolo delle potenzialità dell’Aspromonte, una risorsa strategica per il turismo, l’economia locale e lo sviluppo dell’intera Vallata del Gallico.”