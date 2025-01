Gambarie, si scia! Il sindaco annuncia la riapertura degli impianti ed una grande festa sulla neve

“Attenzione che mettiamo avanti!”. Con questa frase, un tempo diffusa dagli altoparlanti della seggiovia per avvisare della ripresa della marcia dopo un problema tecnico, viene annunciata oggi un’importante novità per il comprensorio sciistico di Gambarie, in Aspromonte. Il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, conferma infatti la riapertura degli impianti di risalita.

Leggi anche

Raggiunto l’accordo per far ripartire gli impianti di Gambarie

«In attesa della soluzione definitiva, è con grande piacere che finalmente comunichiamo di aver trovato nei giorni scorsi l’accordo con l’Ati CCM/Asproservice sulle questioni economiche che avevano bloccato l’attivazione degli impianti di risalita di Gambarie», annuncia il sindaco Malara, ringraziando la Regione Calabria e in particolare l’On. Francesco Cannizzaro per il sostegno istituzionale dedicato a questa vicenda.

Verifiche e collaudi in corso

Secondo il primo cittadino, i tecnici della ditta incaricata stanno già da alcuni giorni effettuando i controlli e le verifiche necessarie:

Verifica del regolare funzionamento dei singoli componenti

dei singoli componenti Collaudi programmati per martedì 21 gennaio

Se tutto andrà come previsto, si ripartirà ufficialmente da venerdì 24 gennaio, consentendo a tutti gli appassionati di sciare sulle vette dell’Aspromonte e godere dello splendido panorama sul mare.

Una grande festa per celebrare la riapertura

Per festeggiare la riattivazione degli impianti, il sindaco Malara ha annunciato una grande festa sulla neve, prevista per domenica 2 febbraio, aperta a tutti.

«La Resilienza o ancor meglio la Restanza antropologica è un valore che va applicato nella ricerca esclusiva del Bene Comune», sottolinea Malara, puntando sull’importanza di unire forze e risorse per il rilancio del territorio aspromontano.