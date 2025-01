Gambarie, si scia! Trovata la soluzione per riaprire gli impianti

Decisivo l'intervento dell'on. Cannizzaro, al lavoro da giorni per trovare una soluzione tra Comune di Santo Stefano in Aspromonte e Asproservice. La data di riapertura

Scende la neve a Gambarie. Le temperature si mantengono basse e le previsioni indicano ancora giorni di intenso freddo e possibili nevicate. Condizioni ideali per gli amanti della neve ed i tanti appassionati di sci.

Le abbondanti nevicate e le montagne imbiancate calabresi hanno finora reso felici gli sciatori, che tra Lorica e Camigliatello, hanno potuto godere degli impianti sciistici aperti e funzionanti.

Leggi anche

Non è stato così purtroppo per Gambarie, lo straordinario comprensorio sciistico a pochi chilometri da Reggio Calabria, quest’anno non ha reso soddisfatto i tanti sciatori innamorati delle discese d’Aspromonte.

Gli impianti gestiti da Asproservice, che negli scorsi anni, nonostante la grave ferita dell’incendio di una seggiovia, sono stati aperti, quest’anno invece sono rimasti incredibilmente chiusi. La società che gestisce gli impianti di risalita ha rescisso il contratto, generando un botta e risposta con il Comune che ha portato ad un clamoroso corto circuito interno.

Leggi anche

Di pochi minuti fa però la felice notizia. Ad annunciare il lieto fine, l’on. Francesco Cannizzaro:

Il prossimo weekend, esattamente da venerdì 24 gennaio, gli impianti di risalita torneranno in funzione a pieno regime. Così anche in Aspromonte si potrà finalmente sciare. Quanto accaduto nelle settimane scorse mi aveva rammaricato molto, anche perché era in netto contrasto con le ultime positive notizie che riguardano il comprensorio (vedi Gallico-Gambarie ed emendamento pro Vallata del Gallico). Pertanto, in queste settimane ho svolto un ruolo di mediazione, riunendo le parti interessate, Comune di Santo Stefano ed AsproService, per superare i problemi tecnici e burocratici che impedivano l’apertura.

Così, anche grazie al supporto della Regione, siamo riusciti ad addivenire ad una soluzione immediata per il presente… ma soprattutto l’avvio di una soluzione definitiva!”.

Gambarie dunque potrà nuovamente godere della neve ad alta quota, per la gioia degli sciatori e non solo. Una trattativa non semplice, che ha fatto tribolare non solo la comunità di Santo Stefano in Aspromonte.

Finalmente adesso si potrà sciare anche a Gambarie.

Da gli impianti saranno nuovamente aperti.