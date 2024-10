Riqualificazione Csoa ‘A. Cartella’, gli attivisti: ‘Auspichiamo una rapida progettazione’

Riteniamo importante pubblicare un aggiornamento in merito al progetto di riqualificazione dell’area verde del Parco Cartella, anche per rispondere alle numerose domande e sollecitazioni che ci arrivano dagli abitanti di Gallico e dai frequentatori abituali del Centro Sociale, che da oltre vent’anni si prende cura e anima questo polmone verde, allo stato attuale perfettamente integrato nel tessuto urbano.

In seguito alle nostre numerose richieste di aggiornamento, l’Amministrazione comunale ha ribadito di voler onorare l’impegno preso nel corso dell’incontro con una nostra delegazione e i rappresentanti di associazione reggine a Palazzo Alvaro il 16 Gennaio u.s. e durante il sopralluogo al Parco Cartella del sindaco Falcomatà con assessori e tecnici al seguito, svoltosi il 23 gennaio 2024. Durante i suddetti incontri, l’Amministrazione comunale ha pubblicamente dichiarato di essere pienamente disponibile ad avviare un tavolo di coprogettazione, ad accettare le nostre osservazioni e integrare le nostre proposte, al fine di adattare il progetto di riqualificazione alle necessità e alle specificità del Parco Cartella e di chi lo vive quotidianamente.

L’Amministrazione ha precisato che il tavolo tecnico di coprogettazione sarà avviato non appena le condizioni procedurali e gestionali lo consentiranno, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili e salvaguardia delle necessità del territorio. Fino ad oggi, infatti, non si è potuto procedere con la stesura della progettazione esecutiva e con il successivo avvio dei lavori, in quanto si attendeva la firma del nuovo strumento di programmazione, il Pn Metro Plus 21-27 da parte dell’Agenzia di Coesione, che è arrivata proprio nei giorni scorsi. Le fasi successive riguarderanno dunque la stesura della progettazione esecutiva e il successivo avvio dei lavori.

La ditta incaricata è già stata individuata.

E come dichiarato a Palazzo Alvaro dal sindaco Falcomatà:

“Il percorso partecipato è l’unica strada possibile. Siamo in una fase amministrativa dove tutte le modifiche che proponiamo possono essere inserite e quelle avanzate dagli attivisti e dalle attiviste del “Cartella”, cui va il mio ringraziamento per il lavoro fatto in tutti questi anni, meritano la giusta attenzione.”

Restiamo, dunque, in attesa di nuovi sviluppi ed auspichiamo una rapida attivazione del tavolo di progettazione partecipata.