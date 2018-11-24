Oggi, sabato 24 novembre, in occasione dell’ ORANGE DAY, ovvero la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza verso donne e bambini, il “Centro Studi Danza”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, ancora una volta, in piazza, in prima fila, con il suo corpo di ballo, per lottare e difendere un diritto che sta alla base del principio della vita.

La Commissione Speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Reggio Calabria e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana ha, infatti, promosso una manifestazione in occasione dell’ORANGE DAY e la prestigiosa scuola di danza, della prof.ssa Cutrupi, è stata invitata a prendere parte attiva all’evento con una performance artistica da svolgersi lungo il corso Garibaldi di Reggio Calabria, dove si spiegherà l’intera manifestazione.

Il C.S.D. non poteva che rispondere positivamente all’invito, visto che, da sempre, si occupa concretamente di questa delicata tematica, attraverso manifestazioni, flash mob e non ultimo la realizzazione di un emozionante, profondo ed introspettivo spettacolo performance “IL PRINCIPE AZZURRO NON ESISTE”, che ha riscosso un successo straordinario per la capacità precisa e puntuale con cui ha fatto “vivere” l’intero universo femminile, in ogni sua più piccola e profonda sfaccettatura.