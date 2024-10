Villa San Giovanni apre il suo centro vaccini anti-Covid

Per il momento non sarà aperto a tutti. Le informazioni dell'amministrazione comunale sul centro vaccini

I residenti lo attendevano ormai da tempo. A quasi 6 mesi dall’inizio della campagna vaccinale, anche il Comune di Villa San Giovanni ha, finalmente, il suo centro vaccini.

Il centro vaccini di Villa San Giovanni

Pochi minuti fa l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni ha annunciato l’apertura del centro vaccini. In una nota diffusa attraverso la pagina Facebook del Comune in provincia di Reggio Calabria si legge:

“Si rende noto che presso il centro vaccinale comunale di via Belluccio (sede Asp ex carcere) sarà possibile effettuare la vaccinazione anti-Covid a cura del Team del Ministero della Difesa”.

I Comuni vicini, come ad esempio quello di Campo Calabro e di San Roberto, si erano già attrezzati per vaccinare la popolazione residente, e questo ha scatenato il malcontento dei villesi che, in questi mesi si sono dovuti spostare tra gli hub della provincia per effettuare la somministrazione.

Non aperto a tutti

All’interno del polo vaccinale, però, potranno vaccinarsi, al momento, solo gli over 80 ed i soggetti vulnerabili per patologia.

Per la vaccinazione dovrà essere effettuata la prenotazione.

Maggiori informazioni

Volontari della Croce Rossa: Barbara 3892034636; Sonia 3393149009.