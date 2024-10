Reggio – Vaccini anti-Covid, il GOM apre agli ‘esterni’. Ma manca l’ok della Regione

Raggiunto l’obiettivo della vaccinazione ai propri dipendenti il GOM intende adesso continuare il duro lavoro al servizio della città, nella lotta contro il Covid, attraverso la somministrazione dei vaccini al territorio, rivolgendosi anche agli ‘esterni’. Il direttore sanitario dott. Salvatore Costarella del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha già manifestato più volte, di fronte al Prefetto, la volontà di poter ‘immunizzare’ anche le altre categorie.

EMERGENZA COVID A REGGIO, IL GOM E’ PRONTO A VACCINARE ALTRE CATEGORIE

E’ stato concluso il lungo lavoro di vaccinazioni, attraverso le due dosi distanziate, somministrate ai propri dipendenti e a tutti coloro che lavorano per ditte esterne all’interno del GOM. Adesso, dimostrata l’efficienza e la capacità organizzativa del nosocomio reggino, la direzione punta a dare una mano al territorio con vaccinazioni agli ‘esterni’.

“Nel corso delle due ultime riunioni in Prefettura, abbiamo richiesto per iscritto alla Regione Calabria e all’Azienda Sanitaria Provinciale di poter aiutare il territorio nella vaccinazione delle altre categorie – spiega il dott. Costarella – Ci siamo offerti anche di aiutare la Caritas per somministrare altre dosi di vaccino ma ancora non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Quando e se lo vorranno noi siamo pronti”.

IL GOM E’ PRONTO AD UNA NUOVA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

Al terzo piano del Grande Ospedale Metropolitano è già tutto pronto per poter accogliere, eventualmente, tante altre categorie che necessitano, prima degli altri, di essere vaccinati. Sarebbe un sostegno importante per il territorio reggino, se si pensa che il GOM è in grado di vaccinare anche 1000 persone al giorno.

In questo contesto, tutti devono remare dalla stessa parte, nell’obiettivo comune di proteggere e mettere in sicurezza il maggior numero di persone. Anche l’ing. Iole Fantozzi si è dimostrata disponibile a dare il proprio contributo come azienda ospedaliera aprendo le porte ad altre categorie. E il centro vaccinale del GOM è dotato di ben sette postazioni nell’ex ambulatorio di Otorinolaringoiatria.

Intanto l’emergenza Covid continua a mietere vittime. Quattro decessi si sono registrati nella giornata di ieri e rimangono 80 le persone ricoverate in terapia intensiva al Grande Ospedale Metropolitano. Dati che vengono confermati dall’ultimo bollettino di qualche ora fa, che registra purtroppo altri 4 decessi in Calabria.