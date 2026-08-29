‘L’Europa può crescere senza le periferie?’, in Calabria il confronto con Conte e Tridico

L’evento è organizzato dall’eurodeputato e già candidato alla presidenza della Regione Calabria. Ci saranno tra gli altri ospiti anche il presidente del Movimento Cinque Stelle, Nicola Fratoianni, Mimmo Lucano e Luca Bianchi