Calciomercato: due dei quattro calciatori, annunciati dal patron Lotito

L’annuncio del patron Claudio Lotito ha inevitabilmente acceso l’entusiasmo dei tifosi della Reggina. Altri quattro calciatori sono pronti ad arrivare in amaranto e il presidente, pur senza fare nomi, ha indicato anche i ruoli sui quali la società sta lavorando. Il primo dovrrebbe essere Marco Baldan. Dopo un lungo inseguimento, la trattativa con il difensore sembra essere entrata nella fase decisiva. Superate le iniziali resistenze, la Scafatese ha deciso di liberare il calciatore e l’annuncio del suo passaggio alla Reggina potrebbe arrivare a breve.

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Baldan rappresenterebbe un altro innesto di grande esperienza per la categoria, con alle spalle diversi campionati importanti e promozioni. Il difensore ha disputato la sua ultima gara ufficiale il 15 agosto in Coppa Italia e, per i termini legati al trasferimento, dovrebbe essere disponibile dalla terza giornata di campionato.

Reggina, per l’attacco spunta Magrassi

Per il reparto offensivo il nome che prende quota è quello di Andrea Magrassi, reduce dall’ultima stagione con il Milan Futuro. Attaccante dal percorso altalenante sotto il profilo realizzativo, Magrassi ha comunque dimostrato in più occasioni di poter incidere. In carriera ha chiuso due campionati di Serie C in doppia cifra e ha realizzato 18 reti in Serie D con il Matelica. Decisamente meno prolifiche le stagioni disputate in Serie B con il Cittadella, mentre nell’ultima annata con il Milan Futuro ha messo a segno 5 gol. L’altro nome per l’attacco, più defilato, è quello di Salvatore Caturano, ultima stagione al Catania, squalificato per sei giornate e oggi dovrebbe scontare la seconda.

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Resta invece ancora aperta la questione portiere. Il tesseramento di Piras, al momento, non può essere considerato scontato e la società continua a valutare altre possibili soluzioni. E non è finita. Nonostante il centrocampo appaia oggi probabilmente il reparto più completo della rosa, Lotito è pronto a consegnare a Marco Marchionni un altro elemento di livello anche nella zona centrale del campo. Quattro innesti annunciati, dunque, con Baldan e Magrassi che sembrano essere i primi due profili destinati a essere annunciati. La Reggina vuole completare la rosa con giocatori di esperienza e qualità e le prossime ore potrebbero portare nuovi sviluppi.