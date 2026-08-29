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Reggina, scelti i numeri di maglia: la 10 a Guida, Acquadro prende l’8. Jallow sceglie il 96

L'elenco completo ufficializzato nella serata di ieri in occasione della presentazione della squadra

29 Agosto 2026 - 13:55 | Redazione

Presentazione Reggina Marchionni

La nuova Reggina ha anche i suoi numeri. Nel corso della presentazione ufficiale della squadra all’Arena dello Stretto sono state comunicate le numerazioni di maglia per la stagione 2026/27. Tra le scelte che attirano maggiormente l’attenzione c’è quella di Michele Guida, che indosserà la numero 10, la maglia tradizionalmente più rappresentativa dal punto di vista tecnico.

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Acquadro con l’8, Alma sceglie il 21

Alberto Acquadro, uno degli uomini chiamati a guidare il centrocampo amaranto, prende invece la numero 8. Per Giuliano Alma ci sarà la 21, mentre il nuovo attaccante Sulayman Jallow ha scelto la 96. La 11 va a Reis, la 17 a Porcino (era di Barillà), mentre Laaribi conferma il 24. Lancini indosserà la 79 e Franchini la 88.

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Di seguito tutti i numeri di maglia della Reggina:

  • 1 – Lagonigro
  • 4 – Fazio
  • 5 – Rosario Girasole
  • 6 – Palmieri
  • 7 – Baggi
  • 8 – Acquadro
  • 10 – Guida
  • 11 – Reis
  • 12 – Madia
  • 15 – Verduci
  • 16 – De Mori
  • 17 – Porcino
  • 18 – Abonckelet
  • 21 – Alma
  • 23 – Rotulo
  • 24 – Laaribi
  • 31 – Runza
  • 44 – Specker
  • 68 – Domenico Girasole
  • 79 – Lancini
  • 88 – Franchini
  • 89 – Pellicanò
  • 96 – Jallow
  • 97 – Toscano
  • 99 – Macrì

Questo l’elenco dei numeri ufficiali, in attesa degli ultimi quattro movimenti in entrata, annunciati dal patron Lotito.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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