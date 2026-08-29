Reggina, scelti i numeri di maglia: la 10 a Guida, Acquadro prende l’8. Jallow sceglie il 96

La nuova Reggina ha anche i suoi numeri. Nel corso della presentazione ufficiale della squadra all’Arena dello Stretto sono state comunicate le numerazioni di maglia per la stagione 2026/27. Tra le scelte che attirano maggiormente l’attenzione c’è quella di Michele Guida, che indosserà la numero 10, la maglia tradizionalmente più rappresentativa dal punto di vista tecnico.

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Acquadro con l’8, Alma sceglie il 21

Alberto Acquadro, uno degli uomini chiamati a guidare il centrocampo amaranto, prende invece la numero 8. Per Giuliano Alma ci sarà la 21, mentre il nuovo attaccante Sulayman Jallow ha scelto la 96. La 11 va a Reis, la 17 a Porcino (era di Barillà), mentre Laaribi conferma il 24. Lancini indosserà la 79 e Franchini la 88.

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Di seguito tutti i numeri di maglia della Reggina:

1 – Lagonigro

– Lagonigro 4 – Fazio

– Fazio 5 – Rosario Girasole

– Rosario Girasole 6 – Palmieri

– Palmieri 7 – Baggi

– Baggi 8 – Acquadro

– Acquadro 10 – Guida

– Guida 11 – Reis

– Reis 12 – Madia

– Madia 15 – Verduci

– Verduci 16 – De Mori

– De Mori 17 – Porcino

– Porcino 18 – Abonckelet

– Abonckelet 21 – Alma

– Alma 23 – Rotulo

– Rotulo 24 – Laaribi

– Laaribi 31 – Runza

– Runza 44 – Specker

– Specker 68 – Domenico Girasole

– Domenico Girasole 79 – Lancini

– Lancini 88 – Franchini

– Franchini 89 – Pellicanò

– Pellicanò 96 – Jallow

– Jallow 97 – Toscano

– Toscano 99 – Macrì

Questo l’elenco dei numeri ufficiali, in attesa degli ultimi quattro movimenti in entrata, annunciati dal patron Lotito.