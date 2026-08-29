Reggina, scelti i numeri di maglia: la 10 a Guida, Acquadro prende l’8. Jallow sceglie il 96
L'elenco completo ufficializzato nella serata di ieri in occasione della presentazione della squadra
29 Agosto 2026 - 13:55 | Redazione
La nuova Reggina ha anche i suoi numeri. Nel corso della presentazione ufficiale della squadra all’Arena dello Stretto sono state comunicate le numerazioni di maglia per la stagione 2026/27. Tra le scelte che attirano maggiormente l’attenzione c’è quella di Michele Guida, che indosserà la numero 10, la maglia tradizionalmente più rappresentativa dal punto di vista tecnico.
Acquadro con l’8, Alma sceglie il 21
Alberto Acquadro, uno degli uomini chiamati a guidare il centrocampo amaranto, prende invece la numero 8. Per Giuliano Alma ci sarà la 21, mentre il nuovo attaccante Sulayman Jallow ha scelto la 96. La 11 va a Reis, la 17 a Porcino (era di Barillà), mentre Laaribi conferma il 24. Lancini indosserà la 79 e Franchini la 88.
Di seguito tutti i numeri di maglia della Reggina:
- 1 – Lagonigro
- 4 – Fazio
- 5 – Rosario Girasole
- 6 – Palmieri
- 7 – Baggi
- 8 – Acquadro
- 10 – Guida
- 11 – Reis
- 12 – Madia
- 15 – Verduci
- 16 – De Mori
- 17 – Porcino
- 18 – Abonckelet
- 21 – Alma
- 23 – Rotulo
- 24 – Laaribi
- 31 – Runza
- 44 – Specker
- 68 – Domenico Girasole
- 79 – Lancini
- 88 – Franchini
- 89 – Pellicanò
- 96 – Jallow
- 97 – Toscano
- 99 – Macrì
Questo l’elenco dei numeri ufficiali, in attesa degli ultimi quattro movimenti in entrata, annunciati dal patron Lotito.
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