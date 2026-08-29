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Reggina-PraiaTortora: la gara di Coppa Italia sarà visibile gratuitamente. I dettagli

Si scende in campo per la prima gara ufficiale della stagione, in attesa del campionato

29 Agosto 2026 - 13:45 | Redazione

Stadio Oreste Granillo ()

La prima partita della Reggina, in programma per domani 30 agosto alle 20:30, primo impegno ufficiale di Coppa Italia con gli amaranto impegnati in campo contro il PraiaTortora, verrà trasmessa gratuitamente in chiaro sul canale YouTube della Reggina, sulla piattaforma online www.playreggina.it e su tutti i broadcast accreditati. Ci sarà il pre partita a partire dalle ore 20,00.

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