Certa Credita cerca figure professionali a Reggio Calabria

Certa Credita Srl, azienda leader nella gestione stragiudiziale di crediti incagliati, cerca personale a Reggio Calabria.

Elevata professionalità e rispetto del codice etico e deontologico, sono queste le peculiarità che contraddistinguono l'azienda che ha ottenuto molteplici certificazioni che, nonostante la pandemia, è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire all'interno del proprio organico.

Cos'è e come opera Certa Credita

Certa Credita nasce nel 1998 da un’esperienza ventennale dei suoi dirigenti nel ramo dei servizi bancari. Oggi offre i suoi servizi a prestigiose aziende in ambito bancario, finanziario, utility e telecomunicazioni.

Alla competenza professionale si aggiunge un’approfondita conoscenza ed esperienza in tema normativo, che permette di garantire i più elevati standard qualitativi.

"Siamo creativi, determinati ed abbiamo la giusta intuizione".

È questo uno degli slogan dell'azienda leader nel settore del recupero crediti. Il fine ultimo di Certa Credita, infatti, è proprio quello soddisfare il committente, sollevandolo da ogni incombenza relativa alla gestione dei suoi crediti.

I locali aziendali

La sede di Certa Credita si trova nella zona industriale di Campo Calabro, in un palazzo moderno e tecnologico dalla superficie complessiva di 4.900 mq. Nel dettaglio, si tratta di una struttura su 3 piani composta da:

11 sale con 250 postazioni operative;

1 sala back office;

1 sala formazione;

5 sale meeting;

1 sala tecnica;

2 sale server.

La ricerca di figure professionali da inserire in azienda

Certa Credita è un’azienda giovane ed in forte crescita che investe, da sempre, in innovazione e digitalizzazione. Ha un grande spirito di gruppo formato da persone eccellenti che ogni giorno lavorano in armonia e partecipano agli obiettivi aziendali con grande grinta ed entusiasmo.

Consulente telefonico per la gestione del credito;

Contabile Senior;

Analista Back Office;

Consulente legale.

Maggiori informazioni

L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei D.l. 215/03 e 216/03. Inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) all’indirizzo mail [email protected] con oggetto il titolo della candidatura alla quale si vorrebbe accedere.

