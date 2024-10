Cessione de La Fenice Amaranto: i cinque giorni di Ballarino non sono casuali

“Chiunque sia interessato all’acquisizione della società si faccia avanti entro cinque giorni, altrimenti vado avanti e se non mantengo le promesse fatte, sarò io stesso a farmi da parte. Non voglio soci, disposto a cedere la società per intero, ma se questo non avviene entro i tempi che vi ho indicato, io rilancio e vado avanti. Chi arriva deve garantire più di quello che posso garantire io, si faccia avanti, si sieda con me”.

Insieme alla provocazione del DG Ballarino sulla disponibilità a cedere il club, c’è anche un termine perentorio entro il quale chiunque sia interessato dovrà dimostrarlo attraverso una manifestazione di interesse, l’invio di una pec, una semplice chiamata per poi avviare una vera e propria trattativa, i cinque giorni.

Perchè proprio cinque? La risposta è strettamente collegata all’inizio di una nuova fase di calciomercato che in realtà prende il via giorno primo dicembre. Per sua stessa ammissione la società è pronta ad intervenire per migliorare l’organico e quindi eventuali operazioni partirebbero ufficialmente l’1 dicembre, ma praticamente lunedi 4. Tempi quindi necessariamente ristretti per poi intervenire.