Cestistica Barcellona inserita nel girone C di Serie B. Con l’obbligo di giocare a Reggio

di Matteo Occhiuto – La retrocessione in tribunale, la cessione dell’intero club ad Aurelio Coppolino, il tentativo di trasferimento a Barcellona Pozzo di Gotto. Tre mesi horror per la Viola Reggio Calabria – ormai praticamente dissolta – e per i suoi tenacissimi tifosi.

In attesa di capire quale sarà il futuro della compagine principale della città dello Stretto, va constato che la querelle intorno al sodalizio nero-arancio, tuttavia, non s’è ancora dissolta. Almeno indirettamente.

Il trasferimento del titolo sportivo da Reggio Calabria a Barcellona è, infatti, stato rigettato dal Consiglio Federale della FIP. Il che vuol dire che, allo stato attuale delle cose, il team adesso presieduto da Coppolino sarebbe costretto a disputare le proprie gare, dopo l’iscrizione alla Serie B ed il conseguente inserimento nel girone C (quello con le altre squadre siciliane), all’interno della provincia di Reggio Calabria.

