Cetraro, 60 anni di musica in una sera

Sessant’anni di musica in una sola sera. Domani, domenica 12 agosto ore 22, al Porto turistico di Cetraro secondo appuntamento con il Festival del Mediterraneo con Peppino Di Capri che si esibirà con la Stefano Palatresi band all’interno del cartellone del Cetraro Summer fest. Martedì 14 grande attesa per il terzo appuntamento del Festival del Mediterraneo con Massimo Ranieri.

Sessant’anni di musica, una carriera sulla cresta dell’onda e l’amore del pubblico che lo accompagna da sempre, Peppino Di Capri è pronto a festeggiare questo anniversario con un concerto destinato a restare nella storia, cantando e suonando sul palco della rassegna Festival del Mediterraneo. Lo show vede la partecipazione del cantante e musicista Stefano Palatresi. Un personaggio molto conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte alla storica trasmissione “Quelli della notte”, senza dimenticare le tante collaborazioni che lo hanno portato nelle vesti di maestro sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.

Martedì 14, semore alle 22 e sempre al Porto turistico, ultimo appuntamento con il Festival del Mediterraneo con Massimo Ranieri in “Sogno e son desto 400 volte”.

“Sogno e son desto” è un titolo giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore e alla speranza. Continua così il viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti popolari e colpi di teatro. I protagonisti, ancora una volta, non saranno i vincitori o le imprese degli eroi ma i sognatori e la vita di tutti noi. Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane. E naturalmente non mancheranno, accanto ai suoi successi, novità musicali e sorprese teatrali proposte con la formula che nelle precedenti edizioni ha già conquistato le platee di tutta Italia.

Il Festival del Mediterraneo è collocato all’interno del cartellone di Cetraro summer fest si realizza con la partecipazione della Regione Calabria – Assessorato alla Cultura, grazie al sostegno del consigliere regionale Giuseppe Aieta, al sindaco di Cetraro Angelo Aita. Molto importante è stata, inoltre, la collaborazione della Pro loco di Cetraro e del Gruppo Monte Carlo. Cetraro summer fest, di cui Francesco Occhiuzzi è il direrttore artistico, racchiude gli eventi che caratterizzano l’estate cetrarese da tempo e, soprattutto, punta ad esaltare il valore della “Settimana della Cultura benedettina” un progetto voluto dall’Assessorato comunale alla Cultura, guidato dal vicesindaco Fabio Angilica, che comprenderà anche un ciclo di incontri e dibattiti sulla influenza che la cultura benedettina ha avuto nella società italiana ed europea.

Intanto il cartellone del Cetraro Summer Fest registra lunedì 13 agosto, alle 22 al Santuario Monte Serra, il concerto di Mimmo Cavallaro. La particolarità della sua musica e dei suoi testi, una miscela di rock ironico e graffiante unito a ballate dolcissime, ne fa subito uno dei cantautori più originali della sua epoca. Non si può parlare di Mimmo Cavallaro prescindendo dal suo luogo di appartenenza, il Salento, terra di primitivo e di taranta. In questo senso la musica di Mimmo è palesemente figlia delle danze frenetiche risalenti al Medioevo (ma le cui radici sono ben più remote), influenzata e mixata dalle sue esperienze successive.

Sempre lunedì 13 agosto Festa del villeggiante con la Corrida cetrarese in piazza San Marco con inizio alle 22.