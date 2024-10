Cevoli: ‘Alla Reggina non manca nulla. Possiamo raggiungere posizioni importanti’

In attesa di capire se arriverà altro dagli ultimi giorni di mercato, la Reggina prosegue il suo lavoro di preparazione che, per forza di cose, ha dovuto subire delle piccole modifiche sul programma, visto lo slittamento di venti giorni dell’inizio del campionato. Mister Cevoli lavora con la massima serenità e si prepara al match di Coppa Italia in programma sabato sera contro il Siracusa. Questo il suo pensiero sulla squadra e le ambizioni, rilasciato ai colleghi di Gazzetta del Sud:

“Questo gruppo darà soddisfazioni, lasciate che passi un po’ di tempo e vedrete una squadra assai diversa da quella vista con la Vibonese.

Si lavora bene e con entusiasmo, posso assicurare che questa Reggina piacerà. Sul piano della possibilità di recupero, lo slittamento del campionato va bene, ci consente di riavere a pieno regime giocatori come Salandria e Marino leggermente acciaccati e lo stesso Petermann potrà recuperare la migliore condizione fisica, senza dimenticare Alessio Viola.

Ci batteremo alla pari con tutti, questa Reggina può raggiungere posizioni di classifica importanti, la qualità c’è ed anche tanta.

Non manca nulla, con il nostro budget abbiamo costruito una squadra vera, sono estremamente contento degli uomini a disposizione, Taibi mi ha accontentato”.

A prescindere dalla dichiarazioni del tecnico sul mercato, sappiamo bene che il Ds Taibi sta comunque lavorando in questi giorni alla ricerca di quelle opportunità che possano consentirgli di irrobustire l’organico con un attaccante ed un altro difensore centrale.