Cgil Calabria e Sicilia contro il Ponte sullo Stretto, Sposato: ‘Bandiera ideologica. Eppure le criticità sono tante’

Di seguito il comunicato stampa della Cgil sull’incontro tenutosi a Reggio Calabria. Oggetto della discussione il Ponte sullo Stretto.

Lo ha affermato il Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato durante gli attivi unitari che si sono svolti a Reggio Calabria con la Cgil Sicilia.

Ha detto Sposato:

“Non c’è il progetto definitivo né quello esecutivo, quindi, non sappiamo esattamente di cosa parliamo. Il costo è molto alto e potrebbe avere un impatto ambientale molto oneroso, sia per i cittadini che per l’ambiente. Non dimentichiamo che gli espropri sarebbero tanti e che c’è l’urgenza di monitorarli per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata e per mantenere la legalità. Il rischio è che si radono al suolo Messina e Villa Sangiovanni causando la disperazione dei cittadini. Gli esperti ci dicono poi che gli impatti negativi macroeconomici per il porto di Gioia Tauro potrebbero essere letali anche per la portualità dell’intero paese”.