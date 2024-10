CGIL-SILP: ‘Reggio Calabria avvelenata dall’ennesimo atto criminale’

“I numerosi episodi di cronaca nera che si sono susseguiti periodicamente nella nostra città sono il risultato di una politica nazionale sulla sicurezza che continua ad essere strumentalizzata e al centro sempre di propaganda politica, quando invece questi temi dovrebbero essere trattati in modo più serio e competente.”

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il segretario generale della Cgil di Reggio Calabria Gregorio Pititto e il Segretario ProVinciale del sindacato di polizia Silp Cgil Francesco De Fina.

“I numeri della sicurezza – dicono i 2 sindacalisti – sono impietosi. Nel 2008 in polizia eravamo 108 mila unità. Oggi siamo 96 mila. In Italia operano le forze di polizia più anziane di tutta Europa. L’età media è 47 anni, una decina in più rispetto agli altri paesi europei. Come si fa a fare un inseguimento in strada a 47 anni? Oltre all’età non competitiva per i servizi in strada, stiamo perdendo unità anno dopo anno. In compenso aumentano le emergenze: la lotta al crimine organizzato, la corruzione, la gestione dei flussi migratori, il terrorismo interno e internazionale di matrice religiosa. Ma noi siamo meno e più vecchi”.