“Io Chef Scuola di Cucina”, al via il corso gratuito targato Biesse

Lunedì 3 aprile ore 17.00 parte il Corso di formazione gratuito “Io Chef Scuola di Cucina”, promosso dalla Biesse associazione culturale per il bene sociale in collaborazione con Io Chef di Giovanna e Pietro Cartella’.

Il corso di formazione dice la Presidente Bruna Siviglia è rivolto alle ragazze madri e a donne in difficoltà che ci sono state segnalate dal Consultorio Diocesano, dalla Curia, dai centri migranti e dalla case accoglienza.

“Sarà un’importante opportunità per le partecipanti di imparare un mestiere – spiega Bruna Siviglia – quattro di loro le più meritevoli avranno inoltre la possibilità di fare uno stage di approfondimento con il noto chef Filippo Cogliandro e con il socio chef Pietro Cartella’ che ringrazio ancora una volta per il suo impegno gratuito insieme a Giovanna in questo percorso di sostegno alla comunità.

Otto lezioni di cucina per circa 20 corsiste, daremo il benvenuto alle partecipanti nella scuola di cucina Io Chef Viale Calabria Traversa Ipponio n 9 con la prima lezione sul l’igiene e la sicurezza alimentare che terra’ il nostro socio Technologo Alimentare Dott. Antonio Paolillo.”