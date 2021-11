Unitalsi Reggio elegge il nuovo consiglio e la più giovane Presidente della storia

Unitalsi sottosezione Reggio Calabria ha da poco eletto un nuovo Presidente ed il Consiglio. L'elezione del 2021 dell'associazione di volontariato, da anni super operativa nel territorio, rimarrà probabilmente nella storia grazie alla nomina di una giovane reggina.

Elezioni Unitalsi: nuovo Presidente e nuovo consiglio

La Presidente è Maria Teresa Arcadi e il Consiglio è così composto:

Arria Giusy;

Bova Viviana;

Buonsanti Maria;

Raffa Renato;

Russo Nella.

"A Maria Teresa ed al nuovo Consiglio va un grosso in bocca al lupo per il servizio a cui sono chiamati e che, sono certo, affronteranno con il massimo impegno e con lo spirito giusto per il bene della nostra amata associazione".

Chi è Maria Teresa Arcadi

Maria Teresa Arcadi nata a Reggio Calabria classe 1988, farmacista, eletta Presidente della Sottosezione UNITALSI di Reggio Calabria succedendo a Fabrizio Scotto nella serata del 19/11/2021.

La più giovane Presidente della storia di Sottosezione eletta insieme al consiglio da lei scelto composto da Mariuccia Buonsanti, Viviana Bova, Giusi Arria, Nella Russo e Renato Raffa.

In questo momento difficile per l’Associazione, alla luce delle ultime vicende nazionali, la presidente e il suo consiglio promettono di essere testimoni credibili della missione affidata all’ UNITALSI, che opera sul territorio dal 1903, ovvero il servizio d’amore gratuito e silenzioso ai fratelli in difficoltà.