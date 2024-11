Chi guarda più spesso il tuo profilo su Facebook?

di Bruno Crea. A chi non èmai venuta la tentazione di scoprire chi sbircia il nostro profilo facebook? Leinnumerevoli applicazioni che girano sul social network altro non sono chedelle gran bufale ed è proprio facebook in comunicato ufficiale a chiarire chenon è possibile in alcun modo sapere chi visita il nostro profilo. Non demordeteperò perché di recente Science 2.0, famosa rivista di scienza, ha pubblicatotre ipotesi probabilistiche che ci fanno capire chi entra piu di frequente sulnostro profilo. Attenzione però, i metodi non si basano su una scienza esatta!! Il primometodo suggerito dalla rivista è aggiornare più volte la pagina e vedere gliamici che compaiono nel riquadro di destra. Effettuando questa provaeffettivamente qualcuno degli amici è sempre presente anche se in posizionediversa. Secondo Scienze 2.0 queste sono le persone che hanno consultato piuspesso e piu a lungo il nostro profilo nelle ultime trentasei ore. Il secondo metodoper capire chi guarda più spesso il nostro profilo è invitare tutti i nostriamici ad un evento. Ci sono tre categorie di persone: chi ha accettatol’invito, chi è ancora indeciso e chi ha rifiutato. Secondo Science 2.0 lepersone che compaiono nelle prime 5 posizioni di ogni categoria hanno guardatoil tuo profilo o le tue immagini. Per ultimo è usare la barra delle ricerche che trovi nella parte superiore diogni pagina digitando singolarmente le lettere dell’alfabeto, la prima personache salta fuori dalla lista è l’ultima che ha visitato il nostro profilo. Se invecele tue impostazioni sulla privacy non sono rigide, e vuoi sapere chi havisitato di recente il tuo profilo anche se non è tra la tua lista di amici lotrovi in cima alla lista delle persone che potresti conoscere. C’è da chiedersicome facebook scelga gli amici che visualizziamo nel riquadro a destra deldiario. Il Centro assistenza del social network informa che questa sezionecambia in continuazione e “può includere gli amici con cui interagisci piùspesso nei post in bacheca, nei commenti e negli eventi a cui partecipateentrambi. Tuttavia, Facebook non seleziona gli amici da visualizzare in base aiprofili che tu scegli di visualizzare o a coloro con cui interagisci neimessaggi e nella chat.” A voi la conclusione. Se tuttoquesto non è sufficiente e siete disposti a tutto per scoprire chi sbircia ilvostro profilo vi suggerisco due strumentiche potrebbero fare al caso vostro: questo bookmarklet che trovate cliccandoquesto link: http://thekeesh.com/2011/08/who-does-facebook-think-you-are-searching-for/ (piccoloprogramma in JavaScript che puoi salvare tra i preferiti del browser) el’add-on WhoIsLive (http://whoislive.com/).