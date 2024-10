Chi vuol essere milionario: In quale anno la birra è stata classificata come alcolico in Russia?

In quale anno la birra è stata classificata come alcolico in Russia? è la domanda posta nella puntata odierna di Chi vuol essere milionario.

LA RISPOSTA ESATTA

Le altre opzioni a disposizione della guida turistica sono: 1881, 1971 e 1991. Ma è nel 2011 che l’allora presidente russo Dmitrij Medvedev ha firmato un provvedimento per cambiare la classificazione della birra in alcolico: fino a quel momento, le bevande con meno del 10 per cento di gradazione alcolica erano considerate semplici derrate alimentari.